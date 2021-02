3.400 persone controllate, delle quali 19 indagate, 1 minore rintracciato ed affidato ai familiari, 35 violazioni amministrative elevate, decine di grammi di sostanza stupefacente sequestrati e 20 veicoli controllati.

Sono questi i risultati dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna nella settimana appena trascorsa, che ha visto impegnate, sull’intero territorio regionale, 454 pattuglie della Specialità in uniforme e in abiti civili.

Le denunce sono relative a vari reati quali: furto, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di armi, reati in materia di stupefacenti, violazione delle norme riguardanti il soggiorno degli stranieri in Italia, violazione al provvedimento di foglio di via obbligatorio, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.