Ieri sera intorno alle 23 i vigili del fuoco sono intervenuti a Casalecchio e Sasso Marconi per danni provocati dall’acqua e per alcuni alberi pericolanti.

Questa mattina intorno alle 5 è ricominciata l’attività di soccorso per maltempo: nella parte appenninica, in particolare, nelle zone di Castiglione e Gaggio i vigili del fuoco sono intervenuti per diversi smottamenti e frane che hanno invaso le strade. Attualmente in zona Malacappa i vigili del fuoco stanno monitorando il fiume Reno e i suoi affluenti.