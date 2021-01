A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, il Teatro EuropAuditorium comunica che lo spettacolo ‘La Divina Commedia Opera Musical’, in precedenza programmato il 7 e l’8 marzo 2020 e già posticipato al 22, 23 e 24 gennaio 2021, è stato rinviato al 10, 11 e 12 dicembre 2021 (venerdì 10 dicembre – ore 21.00; sabato 11 dicembre – ore 21.00; domenica 12 dicembre – ore 16.30).

I titoli di ingresso originari saranno validi per le nuove date mantenendo gli stessi posti (i biglietti del 22 gennaio 2021 saranno validi per il 10 dicembre 2021, i biglietti del 23 gennaio 2021 saranno validi per l’11 dicembre 2021 e i biglietti del 24 gennaio 2021 saranno validi per il 12 dicembre 2021).

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili sui circuiti di vendita Vivaticket e Ticketone.

Per maggiori informazioni: 051.372540 – info@teatroeuropa.it

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta in Piazza Costituzione 5/F, a Bologna, dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.