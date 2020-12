Analogamente a quanto è avvenuto in tutti gli ospedali della Regione Emilia-Romagna, anche il Policlinico di Modena e l’Ospedale di Sassuolo hanno ricevuto la visita di un componente della Giunta Regionale, nei due nosocomi modenesi è stato il Presidente Stefano Bonaccini a portare un saluto e un augurio a quanti stanno affrontando in prima persona la battaglia contro il Covid, insieme a un messaggio di solidarietà e speranza ai malati e a un ringraziamento a medici e personale sanitario.

“Questa mattina – spiega Bonaccini – ho voluto porgere, a nome dell’Emilia-Romagna, gli auguri di buon Natale agli operatori sanitari del Policlinico di Modena e poi a quelli dell’ospedale di Sassuolo. Altrettanto hanno fatto gli assessori della giunta regionale in diversi ospedali per ognuna delle nove province.

Dobbiamo essere grati a tutti gli operatori sanitari della nostra regione, che da quasi un anno mettono a rischio la loro salute e le loro vite, per tutelare le nostre. Dimostrando dedizione, professionalità e, non ultima, umanità senza pari.

Oltre a loro abbiamo voluto fare gli auguri di pronta guarigione, idealmente abbracciandoli, anche a tutti coloro che sono ricoverati e lontani dalle loro famiglie.

Mettiamoci alle spalle prima possibile questo anno così particolare e drammatico, per vedere la luce in fondo al tunnel nel prossimo.

Buon Natale a tutti voi”.