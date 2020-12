A Sassuolo, sul ponte di Villalunga sul fiume Secchia, lungo la strada provinciale 467 Pedemontana, sono previsti per la giornata di sabato 19 dicembre, lavori di sostituzione dell’attenuatore d’urto posto sullo spartitraffico centrale sul lato modenese del ponte, attualmente danneggiato.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, è previsto il restringimento della circolazione stradale a una corsia per senso di marcia, per tutta la durata dell’intervento, che si concluderà nella giornata di sabato 19 dicembre.

I lavori, realizzati dalla ditta Progetto segnaletica Srl di Campogalliano, concludono un piano di manutenzione straordinaria delle barriere guardrail sulle strade di pianura della provincia per l’anno 2020, per un importo complessivo di 200 mila euro, che ha previsto la sostituzione delle barriere danneggiate lungo la rete viaria provinciale.