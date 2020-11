Ieri sera poco dopo le 20:00 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre il conducente di un’autovettura finito contro un albero in via Arbozzole a Casine di Sestola. L’auto ha poi finito la sua corsa nella scarpata. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara dai sanitari del 118.

Poco dopo le 23:00 altro intervento dei Vigili del Fuoco per auto fuoristrada in strada Albareto a Modena. Conducente uscito autonomamente dal veicolo. In entrambi i casi gli automobilisti non avrebbero riportato conseguenze gravi.