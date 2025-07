Il 19 luglio torna a Reggio Emilia il Grade Summer Barbecue: specialità alla griglia, musica e solidarietà

Una serata di festa, ottimo cibo e musica, il tutto a fin di bene. Sabato 19 luglio torna il Grade Summer Barbecue: nel Parco dell’ex Ospedale Spallanzani un evento che unirà divertimento e un delizioso American Bbq, la grande tradizione delle specialità alla griglia secondo lo stile USA, preparate dai maestri di Emilian Piggers.

Il menu della cena comprende il panino con pulled pork, il famoso “maiale sfilacciato”, preparazione culinaria tipica della cucina americana, in cui la spalla di maiale viene cotta lentamente a bassa temperatura finché non diventa tenerissima. Fuso di pollo alla contadina; le American ribs ovvero le mitiche costine di maiale tex-mex, tenerissime e saporite; le immancabili patatine fritte e l’acqua. Su richiesta sarà disponibile anche una variante vegetariana del menu.

Tutti i fondi raccolti durante la serata saranno destinati a sostenere i progetti della Fondazione Grade Onlus, e nello specifico l’acquisto di una risonanza magnetica di ultima generazione, che servirà tutta la provincia di Reggio Emilia; la copertura dei costi per l’ampliamento del reparto di Ematologia del Core (dal punto di vista strutturale e delle professionalità che vi operano) per accogliere terapie innovative al servizio dei pazienti; la ricerca per la cura di leucemie, linfomi e mielomi.

Ad accompagnare la serata ci penserà la band Soul What?! con il suo sound inconfondibile: pura energia soul, con undici musicisti scatenati, tre potenti voci femminili, un’esplosiva sezione fiati ed un’irrefrenabile sezione ritmica, per travolgervi con un groove che non lascia scampo. Grandi classici dagli anni ‘60 ad oggi per far ballare, cantare, divertire e vivere la magia del vero soul.

L’appuntamento immancabile è per sabato 19 luglio, alle ore 20.30 nel parco dell’ex Ospedale Spallanzani, Viale Umberto I, 50, Reggio Emilia (donazione: 30 euro a persona). Le prenotazioni sono aperte telefonando al numero 0522 295059, WhatsApp 375 7225943, mail info@grade.it. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati.