Mezzo pesante si ribalta sulla A1 nel reggiano, chiusa la corsia sud

Incidente stradale questa mattina intorno alle 7:00 sull’A1 direzione sud, 138 km. Il sinistro ha coinvolto un solo veicolo, un mezzo pesante che trasporta sabbia. Il camion si è intraversato sullo spartitraffico centrale disperdendo carico su entrambe le carreggiate.

La corsia sud è stata chiusa nel tratto compreso tra Terre di Canossa e il bivio con A22 del Brennero verso Bologna per permettere le operazioni di recupero e messa in sicurezza. Sul posto i Vigili del fuoco di Reggio Emilia e la Polizia stradale di Modena Nord. Non vengono segnalati feriti.

Agli utenti in transito diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Modena Nord. Percorso inverso consigliato per chi è diretto verso Milano.

Agli utenti diretti verso Firenze, si consiglia di percorrere la A15 Parma-La Spezia verso La Spezia, percorrere la A12 Genova-Livorno verso Livorno, proseguire sulla A11 Firenze-Pisa Nord verso il capoluogo toscano e rientrare in A1 all’altezza di Firenze Nord.

Agli utenti diretti verso Milano, si consiglia di percorrere la A22 del Brennero verso Verona e proseguire sulla A4 Torino-Trieste verso Milano.