Sereno o poco nuvoloso. Temperature: minime in calo, con valori compresi fra 7 e 11 gradi, localmente più bassi nelle aree aperte extraurbane. Massime in lieve diminuzione, intorno ai 16 gradi. Venti: deboli prevalentemente settentrionali o da nord-est con residui rinforzi sul mare. Mare: mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mosso in serata.

(Arpae)