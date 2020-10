I Carabinieri della Stazione di Vergato hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 44enne nigeriano. L’uomo, domiciliato in paese, disoccupato e con precedenti di polizia, fu arrestato il 6 settembre 2017 per una violenza sessuale commessa ai danni di una donna che stava aspettando l’autobus, seduta alla pensilina di una fermata di Bologna. Individuato ieri pomeriggio dai militari che gli hanno notificato il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali, il 44enne è stato tradotto nel carcere di Bologna per scontare 3 anni e 5 mesi di reclusione.



