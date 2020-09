La rassegna benefica a favore dei Piccoli Grandi Cuori Onlus “Un mare di solidarietà” è partita a luglio – pur con le dovute limitazioni di spazio e di appuntamenti per ottemperare alle direttive anti Covid – con grande entusiasmo del pubblico, che ha accolto lo scrittore Cristiano Cavina alla ‘Vecchia pesa’ di Classe (RA) e, fino a fine agosto, ha seguito con un ’tutto esaurito’ i quattro meravigliosi concerti all’alba con il Trio Marquita e Femmefolk nei Lidi Ravennati, al Bagno Corallo Beach di Marina Romea e al Coya Beach di Porto Corsini.

La rassegna, nata da un’idea della poetessa Livia Santini con la partecipazione volontaria di artisti ed esercenti dei Lidi Ravennati, nelle sue passate edizioni ha già sostenuto il Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica ed Età Evolutiva ed ora, con il ‘Progetto Pareti’, porterà ‘bellezza’ nei luoghi di cura, contribuendo alla creazione di una storia a disegni studiata dalla Onlus: 380 metri quadrati di colore renderanno l’ospedale un luogo più accogliente, giocando con i piccoli pazienti, distraendoli dalle cure invasive e lunghe, contribuendo al benessere di genitori, operatori e sanitari che vivono e lavorano in un ambiente rinnovato.

Le donazioni raccolte non saranno solo destinate al PAD 23 del Policlinico di Sant’Orsola, ma andranno anche a sostegno dei nuovi servizi di ‘caring’ che l’Associazione ha istituito per il nuovo PAD COVID-19 a favore di pazienti, operatori e sanitari.

Piccoli Grandi Cuori ringrazia Livia Santini per l’incredibile organizzazione; Cristiano Cavina,

Trio Marquita e Femmefolk per avere aderito a questa ‘difficile’ edizione; Bagno Corallo Beach, Coya Beach e gli organizzatori di La Vecchia Pesa per l’ospitalità; Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna e Regione Emilia-Romagna per la collaborazione; Rianimazione Letteraria & Invasioni Poetiche per i suoi insostituibili volontari; Mario Merli fotografo ufficiale e amico assieme al bravissimo fonico Gianni Gentilini.

La raccolta fondi per il ‘Progetto Pareti è aperta, potete trovare il progetto e aderire donando su www.piccoligrandicuori.it