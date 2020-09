C’è tempo fino alle 21 di questa sera (mercoledì) per iscriversi al PIC NIC PARTY in programma venerdì nella splendida cornice di Villa Giacobazzi, all’interno di Parco Vistarino. Un appuntamento patrocinato dal Comune di Sassuolo e promosso da BL findyourway www.serenaligabue.it, AST4, Salotto Regina, laband e mtw theater a sostegno di Anffas Onlus Sassuolo.

La serata si svolgerà attenendosi alle regole di sicurezza e distanziamento derivanti dalle direttive anti Covid. Prenotazioni al 3404991197 (costo di adesione 25 euro, comprensivo di speciale bag contenente Bag Soul Food) per una serata nel corso del quale sarà possibile assistere ad un concerto ad hoc, dj set tra streghe, essenze e teatranti. Ai partecipanti si chiede di munirsi di plaid (se no, che picnic è?) e di presentarsi per le 20 quando, preceduto dall’aperitivo delle 19, comincia il picnic.