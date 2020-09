Hanno rivolto le attenzioni furtive ai quartieri residenziali del comune di Castelnovo Sotto, ma i loro intenti non sono andati a buona fine grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno segnalato al 112 la presenza nottetempo nel giardino di una villa di quattro sconosciuti. I malviventi, alla vista di una pattuglia dei carabinieri di Poviglio subito intervenuta, si sono dati alla fuga a piedi dileguandosi nel buio della notte. Hanno abbandonato sul posto una BMW 325 rubata, guarda caso, durante un furto notturno in un’abitazione di Castelnovo Rangone (MO), recuperata dai carabinieri.

E mentre nell’intera zona affluivano numerose pattuglie che davano vita ad una vera e propria caccia all’uomo, la prova che gli ignoti fuggiaschi appartenessero ad una delle temibili batterie del più nutrito popolo della banda da delle ville, è stato poi rivelato anche dal rinvenimento all’interno del mezzo rubato del classico kit del perfetto ladro tra cui piede di porco, tronchesi, guanti e cappellini per travisarsi.

Il fatto è accaduto questa notte poco dopo le 2.00 quando una pattuglia della stazione di Poviglio è intervenuta in via Arturo Toscanini nel comune di Castelnovo Sotto dove un cittadino aveva segnalato al 112 la presenza con fare furtivo di 4 sconosciuti all’interno del giardino di una villa. I militari intervenivano immediatamente con i malfattori che all’arrivo dei militari si davano alla fuga a piedi. Mentre nell’intera zona scattavano le ricerche, gli accertamenti sull’auto confermavano i sospetti: il mezzo era stato rubato a Castelnovo Rangone nel modenese, durante un furto notturno in abitazione. L’auto e gli attrezzi da scasso sequestrati saranno sottoposti ai rilievi finalizzati all’esaltazione delle impronte digitali che verranno inviate al RIS di Parma per le indagini di comparazione con i soggetti pregiudicati censiti in Banca Dati.

Per ora il dato oggettivo è costituito dal fatto che il colpo della banda l’altra notte notte è andato a vuoto grazie al rapido e deciso intervento dei carabinieri, reso possibile attraverso la collaborazione dei cittadini.