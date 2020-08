Scivola durante escursione, soccorso nel parco dei Sassi di Rocca Malattia

Questa mattina un gruppo di amici, partiti da Modena per fare una gita nel parco dei Sassi di Rocca Malattia, dopo aver lasciato la macchina sulla fondovalle in località Casona frazione del comune di Marano sul Panaro, ha imboccato il sentiero CAI 400/2 che porta al Belvedere proseguendo attraversando l’intero territorio del Parco. Giunti all’altezza di un tratto molto scosceso, ormai prossimi alla meta, uno di loro è scivolato rovinosamente a terra procurandosi un doloroso trauma distorsivo ad una gamba e perdita di coscienza, nonostante non avesse battuto la testa.

Mancava poco a mezzogiorno quando gli amici hanno allertato il 118 che ha inviato l’ambulanza di Rocca Malattia, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS. Giunti sul posto i soccorsi, anche se il ferito, un uomo di 61 anni residente a Modena, aveva ripreso conoscenza, hanno confermato l’intervento dell’elicottero che arrivato sul posto ha sbarcato il personale con il verricello, essendo la zona non atterrabile. Dopo valutazione da parte del medico, l’uomo è stato recuperato sempre con il verricello e trasferito al vicino ospedale di Pavullo. Presenti all’intervento anche i Vigili del Fuoco con il loro elicottero decollato dall’aeroporto di Bologna.