Policlinico, già ripristinate le attività in Radiologia, Radioterapia dopo i problemi di ieri

Al Policlinico, ripristinate a tempo di record le attività di Radiologia, Radioterapia sospese ieri pomeriggio a seguito dell’allagamento provocato dalla bomba d’acqua che si è abbattuta su Modena verso le 15. Ripuliti già nella serata di ieri tutti i locali che erano allagati e sporchi di fanghiglia.

Dopo i collaudi del caso, stamattina tutte le apparecchiature spente ieri erano già in funzione e già oggi è iniziato il recupero delle prestazioni rinviate.

“Desidero ringraziare tutto il personale, sia quello sanitario, sia dell’Ufficio tecnico e dell’Ingegneria Clinica, oltre agli operatori delle pulizie per il lavoro svolto – ha spiegato il direttore generale Claudio Vagnini – ieri abbiamo spento le macchine per sicurezza e tutta l’Azienda ha assicurato le urgenze che i reparti allagati non potevano garantire. Il Policlinico, infatti, ha una TAC e apparecchiature diagnostiche al Pronto Soccorso e un angiografo in Cardiologia. Grazie a questo sforzo comune, abbiamo potuto limitare al massimo i disagi per i cittadini. La nostra Azienda, inoltre, può contare anche sulle apparecchiature diagnostiche dell’Ospedale di Baggiovara. Questo ci consente di gestire queste emergenze in sicurezza.”