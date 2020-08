Castelfranco Emilia, al via “I magnifici quattro”

Sarà Marco Tullio Barboni, sceneggiatore, regista e scrittore, nonché secondo aiuto regista a soli 18 anni in “Lo chiamavano Trinità” a fianco del padre, il compianto E. B. Clucher (pseudonimo di Enzo Barboni) tra i più grandi registi del cinema italiano, l’ospite d’onore nella prima serata de’ “I magnifici quattro”, rassegna in programma a Castelfranco Emilia dedicata ad altrettanti grandi successi del cinema italiano. L’iniziativa prenderà il via giovedì 6 agosto in piazza Garibaldi alle 21.30 e, appunto per quattro settimane consecutive, prevede la proiezione di altrettanti film che hanno saputo lasciare una traccia indelebile nella storia del grande schermo del nostro Paese.

«Sono veramente onorato e felice di poter partecipare a questa bella iniziativa perché – ha dichiarato Marco Tullio Barboni – questa serata è innanzitutto un bel omaggio a mio padre, ma è anche l’occasione per poter condividere con il pubblico, trasversalmente, tanti ricordi e soprattutto tanti aneddoti legati non “solo” a questo film, ma anche al cinema italiano più in generale, ai suoi magnifici protagonisti, dagli attori ai registi, dagli sceneggiatori ai macchinisti, dagli scenografi ai doppiatori fino agli stuntman. Quello italiano, infatti, è un grande cinema divenuto tale grazie allo straordinario mix tra artisti di rara bravura e grandi professionalità. Così come è stato per “Lo chiamavano Trinità”». Durante la serata, infatti, Barboni sarà anche al centro di una lunga intervista dove si racconterà prendendo idealmente il pubblico per mano e portandolo proprio sul set attraverso la descrizione del “dietro le quinte” e il racconto di tantissimi aneddoti.

«Siamo contensissimi di dare il via a questa iniziativa che rappresenta la risposta dell’Amministrazione all’obiettivo di avere una piazza “viva” anche ad agosto» ha dichiarato l’Assessore alla Cultura di Castelfranco Emilia Rita Barbieri sottolineando come «queste serate rappresentino una concretizzazione della risposta al desiderio di stare insieme anche nel dopo covid19, con una grande valenza emozionale. La nostra è una realtà sempre più viva, anche nel suo cuore pulsante: attraverso queste iniziative, attraverso la condivisione di capolavori del cinema italiano e anche grazie alla partecipazione di ospiti straordinari come Marco Tullio Barboni, tutto assume un prezioso valore aggiunto».

Dopo “Lo chiamavano Trinità”, nelle settimane successive sarà poi la volta di “Amici miei” (giovedì 13/08), “Cado dalle nubi” (giovedì 20/08) e “Bianco, rosso e Verdone” (giovedì 27/08). Tutte le quattro serate saranno ad ingresso gratuito, ma – nel rispetto delle vigenti normative in materia di contrasto al potenziale contagio da Covid19 – con prenotazione obbligatoria al link eventbrite.com/e/biglietti-i-magnifici-quattro-cineincittà-lo-chiamavano-trinita-tickets e fino ad esaurimento posti.