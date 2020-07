A Carpi è più facile farsi portare a casa i farmaci prenotati in ospedale

La consegna a domicilio di medicinali distribuiti dalla farmacia dell’ospedale adesso è ancora più semplice: basta chiederlo al momento della prenotazione. L’opportunità – attivata nella fase di picco emergenziale, se il paziente si rivolgeva al “Numero Unico” – viene così facilitata per iniziativa di Comune, Ausl e lo stesso “Numero unico – Progetto Alfa”, al fine di evitare attese all’esterno della struttura sanitaria, specialmente agli anziani e alle persone con patologie croniche e ai soggetti più fragili in generale.

Il servizio, che si aggiunge a quello della prenotazione già attivato dall’Ausl, è reso possibile dalla disponibilità delle associazioni di volontariato che garantiscono il “Numero unico” per i trasporti sociali non urgenti.

I pazienti che si servono della farmacia ospedaliera, prenotando i medicinali al numero 059659611 (il diretto della farmacia) possono chiedere di riceverli a casa anziché recarsi in ospedale. La modalità, senza costi per l’utente, è valida per i residenti nei Comuni dell’Unione Terre d’Argine.

L’iniziativa è partita dalla constatazione che ancora molti si recano di persona presso la farmacia ospedaliera senza aver prima prenotato – dovendo poi sostare all’esterno della struttura per rispettare il distanziamento anti-Covid – e fa tesoro dell’esperienza maturata nei mesi dell’emergenza, quando il “Numero unico” distrettuale ha iniziato l’attività di consegna a domicilio di farmaci e spese.