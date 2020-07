Lunedì 13 luglio via Rio Salse, a Nirano, sarà chiusa al transito per lavori di regimazione acque e asfaltatura, svolti con i fondi consortili 2020. La chiusura sarà dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30, i residenti e i cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti nelle fasce orarie indicate.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013