Fiamme all’ex Corradini, bruciano masserizie in un locale al primo piano

Poco dopo la mezzanotte un incendio ha interessato l’interno di un capannone in disuso in via Cesare Costa a Modena, nel complesso dell’ex stabilimento termosanitari Corradini, già teatro in passato di blitz da parte delle forze dell’ordine che, oltre a rinvenire e sequestrare sostanze stupefacenti, in più occasioni avevano accertato la presenza di cittadini stranieri, poi denunciati o arrestati. Questa notte sono andate in fumo masserizie varie in un locale al primo piano. Circa 4 ore di lavoro per i Vigili del Fuoco al fine di aver ragione delle fiamme.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013