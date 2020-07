Prende il via a Castellarano “Sotto le Stelle del cinema”

Prenderà il via mercoledì 8 luglio con la proiezione dell’indimenticabile Forrest Gump al Parco dei Popoli Sotto le stelle del cinema, la rassegna di cinema estivo organizzata dal Comune di Castellarano in collaborazione con TILT Associazione Giovanile ed Ennesimo Film Festival. Triplicano gli appuntamenti rispetto al 2019 con 12 serate di proiezione ad ingresso gratuito in programma su tre location: il Parco dei Popoli a Castellarano, la corte di Casa Maffei a Roteglia e il Piazzale dell’Oratorio di Tressano.

«Nonostante il periodo difficile e le restrizioni normative – spiega il Sindaco di Castellarano Giorgio Zanni – abbiamo fortemente voluto riproporre per tutti i castellaranesi il cinema estivo, triplicando gli appuntamenti rispetto allo scorso anno. Non saranno semplici proiezioni in quanto avremo 3 serate con laboratori dedicati ai più piccoli che sono indubbiamente coloro che più hanno sofferto il lockdown, e tutte le sere, grazie all’instancabile lavoro e supporto delle Associazioni del territorio, sarà possibile cenare prima della proiezione del film. Le serate saranno quelle del mercoledì, giovedì e domenica che dall’8 luglio fino al 2 agosto riempiranno di cinema tutto il territorio comunale. La volontà è come sempre quella di offrire una manifestazione di qualità pur seguendo tutte le normative atte a prevenire la diffusione del virus. Un momento per stare insieme, all’aperto per tutte le famiglie che resteranno a casa durante il mese di luglio».

Dodici film di cui sei dedicati a bambini e famiglie con capolavori del cinema fra cui Colazione da Tiffany, Mary Poppins, gli Aristogatti e film più recenti come il GGG tratto dall’omonimo libro di Roal Dahl e il film della Pixar campione di incassi Inside Out. Nelle serate del 9, 19 e 29 luglio tutti i più piccoli sono invitati dalle ore 18:30 per i laboratori curati dalle animatrici di Piccoli Gesti. Giochi, laboratori e attività legate al mondo del cinema intratterranno i più piccoli che potranno fermarsi a cena con le famiglie prima della proiezione di un cartone animato a loro dedicato.

I film avranno inizio alle ore 21:15 e tutte le sere sarà attivo il punto ristoro organizzato e coordinato a rotazione dalle Associazioni del territorio fra cui ProLoco Castellarano, ProLoco Roteglia, Associazione Commercianti e Artigiani di Roteglia, Volley Roteglia e Circolo ANPSI Don Zannini di Tressano che sarà attivo prima e durante le proiezioni.

Le proiezioni sono garantite anche in caso di maltempo. Saranno infatti attrezzati il Celsius 233, la sala al secondo piano di Casa Maffei e il salone dell’Oratorio di Tressano qualora piovesse e non si potrà proiettare all’aperto, mantenendo tutte le precauzioni in vigore per evitare la diffusione del Covid-19.