Assembramenti e schiamazzi, il Sindaco Merola impone la chiusura alle 21 di un bar in Bolognina

indisiAssembramenti e mancato rispetto delle misure di distanziamento per il contagio da coronavirus, schiamazzi e urla anche di notte, disturbo alla quiete pubblica all’esterno e nelle zone adiacenti: dopo numerose segnalazioni e le verifiche della situazione da parte della Polizia Locale, il Sindaco Virginio Merola ha deciso di imporre per i prossimi sei mesi la chiusura dalle 21 alle 6 del “Bar Luisa” di via Franco Bolognese. L’ordinanza è stata firmata oggi e notificata al gestore del pubblico esercizio. La chiusura dalle 21 alle 6 è in vigore tutti i giorni fino al 7 gennaio 2021.



