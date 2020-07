SGP, Claudio Morselli rassegna le dimissioni: ringraziamenti e auguri da parte del sindaco

Portata a termine l’approvazione del bilancio 2019 di Sgp, l’Amministratore Unico Claudio Morselli ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali.

“Apprendo con rammarico la decisione dell’Amministratore – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – proprio perché, come già ho comunicato ieri al Consiglio Comunale, sono convinto abbia lavorato molto bene in questo breve periodo in cui ha ricoperto la carica. Ringrazio Claudio Morselli per la professionalità con cui ha svolto le proprie mansioni e, a nome dell’intera Giunta, gli faccio i migliori auguri.

Come socio unico della società è mio compito garantire la continuità del lavoro, valutando nell’immediato figure che possano garantire il prosieguo dell’attività. Sono già al lavoro quindi per individuare la figura più idonea per proseguire il risanamento della società”.