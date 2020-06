Domani chiusa la Sp 87 tra Fogliano e Borzano

La Provincia di Reggio Emilia informa che domani pomeriggio, venerdì 5, la Sp 87 Fogliano-Cittadella – che dalla frazione di Reggio collega la provinciale per Scandiano a Borzano di Albinea – verrà chiusa al transito nell’ambito dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale in corso da fine maggio, che hanno già comportato l’istituzione di un senso unico alternato.

Per consentire in condizioni di maggiore sicurezza e in tempi più rapidi l’intervento di bitumatura, dalle 14 alle 17 di domani, venerdì, la strada sarà chiusa al traffico ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso. I veicoli provenienti da Fogliano e diretti a Cittadella saranno provvisoriamente indirizzati su via Montanara e su via Campanini; mentre quelli provenienti da Cittadella e diretti a Fogliano saranno deviati su via San Giacomo e su via Campanini.

Da oggi e fino al 10 agosto sulla Sp 513R di Val d’Enza, in comune di Canossa, si viaggia con limite dei 30 km/h per la presenza di un cantiere del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, che deve eseguire un intervento di ripristino danneggiamenti alla traversa sull’Enza in località Cerezzola.