A San Felice sul Panaro una messa per le vittime del sisma

Venerdì 29 maggio sarà celebrata nella chiesa di San Felice sul Panaro, alle 19, una messa in suffragio delle vittime del sisma del 2012. La cerimonia, organizzata da Comune e Parrocchia nell’ambito delle commemorazioni per il terremoto, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Unità pastorale di Rivara, San Biagio e San Felice sul Panaro.

Saranno presenti il sindaco Michele Goldoni e le autorità civili e militari, oltre a rappresentanti delle associazioni del Comune di San Felice sul Panaro. Le presenze alla cerimonia sono contingentate a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ma grazie alla trasmissione in streaming, tutti i cittadini che lo vorranno potranno assistervi e raccogliersi idealmente per ricordare le vittime del sisma.