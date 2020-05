I controlli Polizia Locale di Fiorano nella settimana dall’11 al 17 maggio

Nella settimana appena trascorsa (dall’11 al 17 maggio), gli operatori della Polizia locale di Fiorano Modenese hanno continuato nell’attività di controllo del territorio. Sono stati effettuati 5 servizi di controllo con Scout Speed e un servizio con apparecchiatura telelaser, per il controllo del rispetto dei limiti di velocità. Sono state 13 le pattuglie in servizio su vari tratti di strade comunali e sono stati controllati 155 veicoli.

Non è stata riscontrata nessuna violazione in merito a spostamenti irregolari per emergenza covid-19, mentre sono state comminate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare 10 multe per guida senza cinture di sicurezza, 2 violazioni per veicolo senza la copertura assicurativa e 3 multe per guida senza documenti al seguito; infine una sanzione per passaggio a semaforo rosso.

Gli operatori della Polizia Locale in servizio hanno anche effettuato periodici controlli, per verificare possibili assembramenti e mancati distanziamenti delle persone, nei parchi cittadini, alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, presso gli orti comunali e lungo le strade di passeggio (via Fiandri, via Rio Salse, via Chianca, via del Ruvinello ed altre vie secondarie).