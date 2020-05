Fase 2, idee e proposte per la ripartenza del commercio a Maranello

Il Comune di Maranello nel pieno dell’emergenza covid19 sta lavorando contemporaneamente su più livelli per sostenere al meglio la ripartenza delle attività commerciali del territorio. Sia per la fase 2 appena avviata, sia in una prospettiva più ampia nel tempo che riguarderà l’uscita vera e propria dall’attuale crisi economica.

In ambito fiscale un primo passo era stato quello di rinviare le scadenze sui versamenti relativi a Tari, Cosap e Imposta pubblicità per verificare gli equilibri di bilancio e mettere a punto misure più efficaci. Ad esempio, riguardo ai mesi di inattività verranno applicati degli sconti per gli esercizi commerciali, sia su imposte come Tari e Cosap, sia sui canoni d’affitto relativi agli immobili di proprietà comunale. Tutte misure che prossimamente verranno proposte al Consiglio Comunale per essere ratificate. Tra le proposte al vaglio ci sono anche misure di ampliamento e scontistica sui dehors ubicati su suolo pubblico. Sul piano operativo, per la sicurezza degli acquirenti e degli esercenti, l’amministrazione comunale ha invece organizzato il ciclo di incontri ‘Benvenuto cliente!’, dedicato a commercianti e associazioni di categoria: il primo appuntamento è fissato per martedì 5 maggio, alle 14.30 in conference call. All’iniziativa collaborano consulenti esperti in materia, disposti a dare consigli e suggerimenti ai negozianti per la gestione di questa fase. E tra i tanti temi sul tavolo ci saranno le modalità per la vendita take away, le linee guida per la riapertura dei negozi non alimentari dopo il lungo stop e la preparazione per la ripartenza di bar e ristoranti, prevista al momento per il 1° giugno. Con il coinvolgimento del Consorzio Terra del Mito, il Comune ha anche progettato la realizzazione di videoclip informativi, che con linguaggio chiaro e immediato riassumeranno per i clienti le regole da seguire per una corretta frequentazione dei negozi secondo le nuove normative.

“Nel riappropriarsi gradualmente della socialità di questi luoghi – spiega l’assessore al commercio Mariaelena Mililli – la nostra comunità dovrà mantenere un approccio prudente e responsabile. Ed è esattamente il genere di messaggio che cerchiamo di veicolare con questa iniziativa”. “Stiamo inoltre studiando – continua l’assessore – la realizzazione di un sito vetrina che consenta agli esercenti e agli imprenditori maranellesi di promuovere e vendere i loro prodotti via web. Pensiamo ad una piattaforma digitale che in questo periodo possa attenuare l’inevitabile perdita di competitività di queste attività, sia sul piano economico che su quello dell’immagine. E che in prospettiva possa aiutare il commercio e le attività locali nella sfida già in corso sull’e-commerce, che necessita di spazi virtuali, non solo fisici, per poter ampliare il proprio bacino di clienti. Abbiamo la possibilità di creare un mercato cittadino online, incentrato sui prodotti del nostro territorio e capace di trasformare le difficoltà attuali in una risorsa innovativa proiettata nel futuro”.