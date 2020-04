Ausl IRCCS Reggio Emilia: chiusura di alcuni servizi sabato 2 maggio 2020

Sabato 2 maggio resteranno chiusi alcuni servizi dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia. Non saranno operativi i Saub di Reggio e al Santa Maria Nuova non apriranno gli sportelli del Pre Ricovero Chirurgico. In via Monte San Michele resterà aperto il Centro per la salute Famiglia Straniera. L’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) garantirà le risposte telefoniche dalle ore 7 alle ore 13 (tel. 0522-335168 – 335651). Non sarà operativa la sede dei Poliambulatori di Castelnovo Sotto il cui Urp resterà accessibile telefonicamente dalle ore 8 alle ore 12.30 al numero 0522 339711.



