Truffa a una farmacia di Formigine per la fornitura mascherine. Identificata e denunciata la presunta truffatrice

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Formigine, a seguito di accertamenti, hanno identificato e segnalato per truffa, alla locale Procura della Repubblica, una 55enne del luogo.

La donna si era posta come intermediaria con una farmacia di Formigine per la fornitura di 2000 mascherine fabbricate in Turchia. Nel mese di marzo aveva incassato, dal titolare della farmacia, un anticipo di 2.200 euro, per concludere l’ordinativo di tale ricercatissimo prodotto, manufatti tuttavia mai consegnati.