Pronto a farti compagnia: 30 volontari nonantolani donano il loro tempo dare conforto alla comunità

nzianUna voce amica può essere come un gancio in mezzo al cielo quando ci sente smarriti: 350 5323728 è il numero per accedere a “Pronto a farti compagnia”. Un servizio proposto a Nonantola dalla Consulta del Volontariato, in collaborazione con l’Assessorato ai Sevizi Socio-sanitari, durante l’emergenza Coronavirus. Si tratta di una linea telefonica di sostegno, indirizzata soprattutto alle persone che stanno vivendo questo drammatico momento con fragilità e allerta.

I 30 volontari, impegnati a turni, cercano di restituire un minimo di serenità ai cittadini attraverso la compagnia e l’empatia.

“Al via del servizio chiamavano soprattutto i 40enni – spiega il Presidente della Consulta del Volontariato Paolo Rizzo – perché la linea fornisce anche informazioni di carattere generale. Infatti i volontari sono stati accuratamente preparati a dare notizie da fonti ufficiali o smistando le telefonate ad altri servizi più specifici riguardo alla richiesta posta dal cittadino. Negli ultimi giorni invece stiamo ricevendo soprattutto telefonate dalle persone più anziane che sentono molto la solitudine in questo periodo di lontananza dai propri cari, ma non solo. Infatti stanno arrivando soprattutto chiamate di persone che descrivono la preoccupazione di non avere i soldi per fare la spesa. Quindi ci stiamo organizzando per dare indicazioni anche in questo senso, perché sarà uno dei problemi maggiori dei prossimi giorni. Ci sono cittadini che dicono, non ho soldi, cosa faccio?”.

Date anche notizie di carattere generale

“Sì, da quelle che riguardano l’emergenza Coronavirus alla programmazione televisiva della giornata, anche questo è un modo per fare compagnia”.

Che caratteristiche hanno i volontari?

“Nei volontari scelti per questo servizio – sono presenti anche degli educatori – c’è una sensibilità acquisita rispetto all’idea del dono, quindi sono persone che sanno mettere a disposizione il proprio tempo sapendo come fare. Inoltre negli ultimi giorni siamo impegnati anche nella consegna dei dispositivi raccolti, tra PC e tablet, per far studiare bambini e ragazzi. La generosità dei nonantolani è qualcosa che ci riempie di gioia”.

Il servizio “Pronto a farti compagnia” è attivo a Nonantola al 350 5323728, tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.