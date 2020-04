AUSL IRCCS Reggio Emilia: 4.450 volte grazie per la generosità dei donatori reggiani, piccoli e grandi

Nel mese di marzo 2020, le donazioni all’Azienda USL IRCCS per far fronte all’emergenza COVID 19 hanno raggiunto la somma di 4.128.288,77 € e provengono da 3.947 privati cittadini, 308 imprese e aziende private e 195 associazioni, fondazioni e onlus. Ad oggi il totale delle donazioni ammonta a 4.720.549,03 €, una importantissima dimostrazione di sostegno, affetto e partecipazione che viene utilizzata quotidianamente per far fronte alla continua necessità di acquisto di dispostivi di protezione e attrezzature mediche.

“La numerosità e l’entità delle donazioni, da quelle di pochi euro a quelle di centinaia di migliaia, ci commuove e ci consente di affrontare questa emergenza con il sostegno, non solo economico, ma anche morale della comunità reggiana, che si è sempre distinta per senso di solidarietà e partecipazione sociale. Le donazioni sono interamente destinate a far fronte ai costi che questa epidemia comporta. Sono impiegate per acquisire risorse che integrino le dotazioni di apparecchiature, posti letto dedicati alla degenza dei pazienti, dispositivi medici e di protezione individuale nonché reclutare professionisti da inserire nelle équipe che assistono i pazienti colpiti dal virus” spiega Fausto Nicolini, Direttore generale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia “A tutti i donatori va la nostra profonda gratitudine. E’ una grande spinta motivazionale per tutti i nostri operatori della sanità sentire la comunità intera al nostro fianco. È anche una importante attestazione di fiducia e un significativo riconoscimento del valore della sanità pubblica e della sua comunità professionale. Ci impegniamo a fare una rendicontazione finale sull’impiego delle risorse ricevute”.

Per effettuare una donazione l’Iban dell’Azienda USL è IT34Y0306902477100000046052 (BIC: BCITITMM), causale emergenza COVID 19. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.ausl.re.it (in home page consultare il menù a tendina “come fare per”, quindi selezionare “effettuare donazioni in denaro”).

La Direzione invita i promotori di raccolte fondi online a mettersi in contatto con l’Azienda via mail all’indirizzo protobilancio@ausl.re.it per concordare le azioni da intraprendere e informare correttamente i cittadini.