Controlli dei carabinieri a Fiorano, arrestato 23enne per spaccio

Nell’ambito dei controlli atti ad arginare comportamenti vietati ai sensi della normativa per coronavirus, effettuati a Fiorano modenese, nella prima serata di ieri è stato tratto in arresto un italiano 23enne, del luogo, trovato in possesso di sostanza stupefacente. Ulteriore perquisizioni fatta presso l’abitazione ha permesso di recuperare complessivamente 95 gr. di hashish, 2 gr. di cocaina e 5 gr. di marijuana, oltre alla somma di 310 euro sequestrata poiché ritenuta provento di attività di spaccio.