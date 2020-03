Verde pubblico in manutenzione a Scandiano. Alberi potati in tutto il territorio

In questi giorni è iniziato un intervento di potatura e abbattimento di alcuni alberi del territorio comunale, a cui seguirà una messa a dimora di nuove specie in numero superiore, rispetto agli alberi abbattuti, e in varie modalità.

Gli abbattimenti vengono fatti su indicazione del consorzio fitosanitario, con il quale il Comune di Scandiano ha in atto una convenzione, che sta operando un monitoraggio su tutto il territorio comunale, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini prevenendo il rischio di caduta di alberi/rami malati.

Come detto, ricco il programma di piantumazione.

Il Comune di Scandiano ha ricevuto infatti circa 500 tra piantine e arbusti, dal vivaio regionale, che sono custodite nell’area verde adiacente al nostro magazzino comunale e che verranno messe a dimora in parte nel prossimo mese di novembre e in parte una volta che saranno sufficientemente adulte per minimizzare il rischio di morte.

Nel mese di novembre in programma l’iniziativa “un albero per ogni nato”, anch’essa contribuisce all’incremento del nostro patrimonio di alberi (nel 2020 saranno piantumate circa 400 piante).

Nei prossimi giorni verrà poi messo a dimora anche l’albero di Natale caducifoglie e autoctono, che il comune ha scelto durante le festività natalizie 2019 per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle specie autoctone e del ritmo delle stagioni. Un albero, dunque, che andrà ad arricchire il parco di una scuola primaria, la Rita Levi Montalcini di Arceto.

Di seguito i lavori che sono in corso di esecuzione

VIA PISTONI

Rispetto ai 131 esemplari censiti si rende necessario procedere ad un intervento di potatura di contenimento per n. 48 alberature, all’abbattimento, per motivi di sicurezza, di n. 12 alberature.

VIA GARIBALDI

Rispetto ai 22 esemplari di bagolaro censiti si rende necessario procedere ad un intervento di potatura di contenimento per n. 21 alberature e all’abbattimento, per motivi di sicurezza, di n. 1 alberatura. Rispetto ai 50 esemplari di platano censiti si rende necessario procedere ad un intervento di abbattimento, per motivi di sicurezza, di n. 3 alberature.

VIA MAZZINI

Rispetto ai 153 esemplari di platano censiti si rende necessario procedere ad un intervento di abbattimento, per motivi di sicurezza, di n. 3 alberature.

VIA XXV APRILE

Rispetto ai 52 esemplari di platano censiti si rende necessario procedere ad un intervento di abbattimento, per motivi di sicurezza, di n. 3 alberature.

VIA MATTEOTTI

si rende necessario procedere ad un intervento di potatura di n. 6 alberature (robinie).

SCUOLA DI PRATISSOLO

Nell’area cortiliva di pertinenza della scuola si rende necessario procedere ad un intervento di abbattimento, per motivi di sicurezza, di n. 2 alberature e la potatura in forma obbligata del pioppo adiacente l’ingresso.

SCUOLA DI VENTOSO

Nell’area cortiliva di pertinenza della scuola si rende necessario procedere ad un intervento di abbattimento, per motivi di sicurezza, di n. 3 alberature, e la potatura di contenimento di ulteriori 10 alberature

AREA SPORTIVA VIA TOGLIATTI

Si rende necessario procedere ad un intervento di potatura di contenimento delle alberature presenti nel percorso pedonale ed abbattimento di alcune per motivi di sicurezza.