Vende online pellet che non spedisce. Denunciato dai carabinieri di Casalgrande

Grazie ad un’inserzione esca un truffatore si è insediato nei siti di compravendita più cliccati, piazzando annunci trattanti la vendita di forniture di pellet che commercializzava a prezzi concorrenziali. Dopo le trattative, quando sulla carta prepagata veniva accreditato l’importo richiesto, al pagamento non corrispondeva la spedizione della merce. Quando l’acquirente lamentava il ritardo il venditore tergiversava, prendeva per tempo per poi sparire. Per questo motivo un 40enne bresciano, rivelatosi un vero e proprio boss del raggiro, scoperto dai carabinieri della stazione di Casalgrande è stato ora denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per il reato di truffa.

La vittima, un operaio 50enne residente a Casalgrande, dopo aver visto un inserzione trattante la vendita di pellet a bancali, ha contattato telefonicamente il venditore procedendo all’acquisto di due bancali di pellet del valore di 420 euro. Dopo aver versato il corrispettivo richiesto, non vedendosi recapitare nulla, cercava di contattava l’utenza telefonica associata all’annuncio trappola ricevendo pretestuose risposte tese a rinviare il problema. Materializzato di essere rimasto vittima di un raggiro l’uomo si è presentata ai carabinieri della Stazione di Casalgrande formalizzando la denuncia. Dopo una serie di riscontri i militari individuavano l’odierno indagato, nei cui confronti venivano acquisiti una serie di incontrovertibili elementi di responsabilità per il reato di truffa per la cui ipotesi veniva quindi denunciato.