Giovedì a Cavriago incontro sul tema della ludopatia

Il centro cultura Multiplo di Cavriago ospita giovedì 30 gennaio un incontro rivolto ai genitori. Formatori e operatori della Cooperativa Sociale CPS di Reggio si confronteranno con tutti i genitori e gli adulti che vorranno partecipare, sulla realtà, le dinamiche, le modalità di relazione che caratterizzano il mondo degli adolescenti oggi, con particolare riferimento al tema del gioco d’azzardo.

In particolare si parlerà di “Ludopatia. Cosa fare?” con Fabio Gianotti, educatore e pedagogista della Cooperativa di Prevenzione Sociale di Reggio. L’ingresso è libero.

L’iniziativa è realizzata dai Servizi sociali dell’Unione Val d’Enza, con la collaborazione di CPS, Auser, SPI-CGIL e Federconsumatori. L’Unione Val d’Enza, nell’ambito del Piano Regionale denominato GAP (Gioco d’azzardo patologico), ha promosso e promuove diverse azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione, rivolte a giovani, alle scuole, agli operatori sociali e ai genitori, sul tema della dipendenza da gioco d’azzardo.

I numeri del SERT della Val d’Enza (che si occupa di tutte le dipendenze, tra cui questa), ci dicono che al 31 dicembre 2018, 161 erano i casi in carico per dipendenze da gioco d’azzardo nell’intera provincia di Reggio, di cui 14 quelli residenti in Val d’Enza. Il fenomeno in realtà è molto più diffuso perché solo in minima parte coloro che sono affetti da questa patologia la riconoscono come tale e si rivolgono ai Servizi competenti.

Per maggiori info: Centro Cultura Multiplo, via Repubblica 23, 0522/373466.