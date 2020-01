Contributi per gli eventi atmosferici calamitosi del 2019

Sono state approvate dal Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna le “Direttive recanti disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi i per i danni occorsi ai privati e alle attività economiche e produttive” in conseguenza degli eventi atmosferici calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di maggio e novembre 2019 e nel territorio delle Provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia il 22 giugno 2019.

I soggetti privati interessati, così come le attività economiche e produttive devono, a pena di irricevibilità, presentare al Comune entro il termine perentorio del 2 marzo 2020 la domanda​ di contributo, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,​n. 445, utilizzando l’apposita modulistica.

Decreto e modulistica sono consultabili e scaricabili nell’apposita sezione del sito internet regionale raggiungibile attraverso questo link