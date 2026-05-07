Tram, dal 15 maggio riapre lo svincolo 6 della tangenziale e il nuovo sottopasso della ferrovia

Sulla Linea Verde arriva una delle novità più attese: l’avanzamento dei lavori consente da venerdì 15 maggio la riapertura dell’uscita 6 della tangenziale. Mentre si continua ad operare nell’area, ma sotto il livello stradale, per il completamento del sottopasso tranviario, nel tratto di via di Corticella tra la rotonda Consiglio d’Europa e via Saliceto il senso unico di marcia viene invertito per diventare percorribile solo in direzione centro.

A partire dallo stesso venerdì verrà, poi, ripristinato il doppio senso tra lo svincolo e via della Croce Coperta che verrà mantenuto anche a tranvia in funzione.

In questa fase, per agevolare l’accesso al frequentatissimo centro sportivo Arcoveggio e alle piscine Vandelli, viene invece introdotta una temporanea modifica alla viabilità: via Proni assume il doppio senso in corrispondenza dell’incrocio con via di Corticella e inverte il senso unico di marcia nella porzione compresa tra Giuriolo e Corticella.

Una seconda buona notizia riguarda il sottopasso della ferrovia recentemente ampliato, che sempre dal 15 maggio verrà in parte restituito alla circolazione – in unico senso di marcia verso il centro – mentre al suo interno i lavori proseguono. Contestualmente sarà reintrodotto il doppio senso tra via Saliceto e via De Giovanni, mentre il tratto tra quest’ultima e Bassanelli resterà provvisoriamente percorribile solo in direzione centro.

Si segnala dalla stessa data anche il cambiamento di assetto del cantiere di via di Corticella tra via della Croce Coperta e la rotonda Vittime Civili di Guerra. L’area dei lavori si allarga occupando le due principali corsie di immissione verso nord sulla rotatoria (la quale perde temporaneamente la circolarità per diventare un torna-indietro), deviando la circolazione nell’adiacente corsello secondario.

Anche sulla Linea Rossa, dove molti dei lotti sono ormai conclusi, i lavori vanno avanti senza interruzioni. In centro storico, all’incrocio di via Marconi, ci si prepara ad entrare nella quarta e ultima fase della cantierizzazione: il riallestimento dell’area è programmato a partire dall’11 maggio, quando l’intervento si sposterà dalla parte centrale di via Marconi allo slargo di via delle Lame, mentre dal 15 il cantiere di via Ugo Bassi lascerà definitivamente l’intersezione, consentendo il ritorno delle due corsie di immissione da piazza Malpighi.

A Borgo Panigale, sempre da lunedì 11 maggio, ci si appresta a lavorare nella via Emilia in corrispondenza dell’incrocio con via della Pietra. Verranno in ogni caso garantite entrambe le svolte da via della Pietra sulla via Emilia tramite un bypass provvisorio.

Si ricorda infine che, in zona Bolognina, a partire dall’11 maggio non sarà più possibile svoltare a sinistra da via de’ Carracci in immissione su via Matteotti; per contenere i disagi, sono consigliati alcuni percorsi alternativi che indichiamo di seguito: il percorso consigliato per chi proviene da via Zanardi è di proseguire sulla stessa via, poi via Marco Polo, via Gagarin, via Gobetti e via Tibaldi per raggiungere anche la viabilità residenziale della zona Bolognina. Il percorso consigliato per chi deve raggiungere via Jacopo della Quercia, via Serlio e via Franceschini è quello di accedere al sottopasso Maserati da via Carracci, proseguire in via Bovi Campeggi, viale Pietramellara fino al ponte di via Matteotti.

Contemporaneamente, verrà poi realizzata una fermata provvisoria del trasporto pubblico in via dall’Arca.

I prossimi interventi di posa rotaie

I lavori di posa dei binari in programma in questi giorni – che consentono come di consueto l’accesso ai residenti regolati da movieri – sono localizzati:

• in via Emilia Ponente, con l’interdizione della corsia in direzione periferia tra viale Pertini e via Marzabotto (tra le 24 e le 5 del 7 maggio), in corrispondenza dell’incrocio con via della Pietra (tra l’1:30 e le 4:30 dell’8 maggio e tra le 22 e le 5 del 14 maggio);

• sul ponte Matteotti, con l’interdizione dell’attraversamento pedonale in corrispondenza dei viali (tra le 10 e le 12.30 del 12 maggio);

• in via San Donato (tra le 10 e le 16 del 7 maggio e tra le 22 e le 5 del 12 e del 13 maggio);

• in via di Corticella, nel tratto compreso tra via Passarotti e via Bassanelli (tra le 14 e le 16 del 7 e dell’11 maggio), tra via Bassanelli e via di Saliceto (tra le 22 e le 5 dell’8, 11 e 13 maggio), nel tratto compreso tra via Roncaglio e via Don Fiammelli (tra le 10 e le 16 del 12 maggio) e in corrispondenza dell’ingresso in via Lipparini (tra l’1.30 e le 4.30 del 14 maggio);

• in via Sant’Anna, nel tratto compreso tra via Bentini e Jack London (tra le 22 e le 5 del 6 maggio e tra le 10 e le 16 del 14 maggio);

• in via Bentini, nel tratto compreso tra via Lipparini e Colombarola (tra le 10 e le 16 del 14 maggio).