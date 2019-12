Concerti degli auguri a San Martino in Rio il 21 dicembre ed il 9 gennaio

L’Assessorato alla Cultura del Comune di San Martino in Rio, nella ricorrenza delle Festività Natalizie e come buon auspicio per il Nuovo Anno, propone alla cittadinanza, presso la sala d’Aragona della Rocca estense alle ore 21, due concerti di musica da camera.

“Notte di incanto – il senso dell’attesa” è il titolo del concerto natalizio che vedrà protagoniste, sabato 21 dicembre 2019 alle ore 21, Beata Anna Sokolowska – soprano, Sabina Frondi – flauto e Laura Bruzzone – arpa che proporranno alla cittadinanza musiche natalizie della tradizione celtica ed europea.

Giovedì 9 gennaio 2020 festeggeremo l’inizio del nuovo anno con il concerto “Uno sguardo al Novecento” Paola Sanguinetti – soprano e Davide Burani – arpa che eseguiranno brani di Puccini, Cilea, Franchetti, Mascagni, Pizzetti, Toschi.