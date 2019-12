Dalla Somalia in Unibo grazie alle borse di studio AICS

Arrivati da poche settimane in Italia, Ali e Muse sono già tra i banchi del Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali, presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Unibo. Un’opportunità offerta ai due studenti somali grazie alle borse di studio approvate nell’ambito del progetto ‘Sostegno italiano alla formazione universitaria in Somalia (Formazione avanzata per i laureati della UNS)’ a cui ha aderito il Dipartimento DIMEVET.

I due laureati dell’Università Nazionale Somala, individuati dalla stessa Università Nazionale Somala, usufruiranno di una borsa di studio (30.000€ ciascuno) che permetterà loro di completare gli studi all’Alma Mater, accolti e supportati dal personale docente e tecnico amministrativo che ha espletato le lunghe e complesse procedure burocratiche e mostrato un grande spirito cooperativo.