“Tannetum città degli scacchi”: torneo in Biblioteca a Sant’Ilario d’Enza

Presso “Il Castellazzo” in località Taneto (Gattatico) è avvenuto nell’estate 2018 un rinvenimento di 7 pedine da gioco raffinatamente lavorate, databili tra il IX e il X secolo, in avorio o corno, sostanzialmente integre. Molte di esse possono essere ricondotte al gioco degli scacchi che fece il suo ingresso in Europa solo nel IX secolo attraverso la mediazione dei mercanti arabi. Si tratta dunque di un ritrovamento di grande valore perché i pezzi riportati alla luce sono una delle più antiche testimonianze del gioco da tavoliere più famoso del mondo. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito degli scavi coordinati dall’archeologo Paolo Storchi (Università La Sapienza) tra i comuni di Gattatico e Sant’Ilario d’Enza.

Ecco perché la Biblioteca ha deciso di intitolare alla località archeologica di Tannetum il primo torneo amatoriale di scacchi, organizzato con il supporto del circolo Scacchistica Parmense.

Ormai da qualche anno la Biblioteca ha avviato un progetto per promuovere il valore culturale degli scacchi. Il primo corso di scacchi per principianti riale al 2017, mentre nel 2018 sono stati organizzati due corsi: un corso base per ragazzi e un corso avanzato per adulti. Entrambi hanno visto la partecipazione di un ampio pubblico per un totale di oltre 50 persone. Il progetto è proseguito con l’organizzazione di un vero e proprio campionato amatoriale per i ragazzi e alcune serate di gioco libero per adulti.

Il torneo “Tannetum : città degli scacchi” si svolgerà sabato 7 dicembre alle ore 15.30. La registrazione degli iscritti (max 30 partecipanti) avverrà dalle 15.00 alle 15.30. La formula del torneo è la seguente: TORNEO SEMILAMPO in 6 turni da 12 minuti + 3 secondi, non valido per variazioni Elo, con regolamento Fide Rapid. La quota d’iscrizione è di 5 euro per gli adulti, 3 euro per gli under 16. Premi in natura per il 1° e il 2° e per i primi delle fasce Elo 0-1499,1500-1599,1600-1799, oltre 1800 e per tutti i ragazzi under 16. Le iscrizioni sono obbligatorie via mail biblioteca@comune.santilariodenza.re.it oppure scacchistica.parmense@gmail.com

Info: Biblioteca Comunale, piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 671858.