A Vignola lo Sportello 1 del Comune rimarrà chiuso per tutta la giornata di martedì 19 novembre

Durante tutta la giornata di martedì 19 novembre 2019, lo Sportello 1 del Comune di Vignola rimarrà chiuso per adempiere all’obiettivo previsto dall’agenda digitale italiana, in particolare all’ingresso in ANPR, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Il servizio ANPR renderà disponibili: lo scambio di informazioni tra i diversi comuni italiani, nell’ottica della semplificazione dei processi amministrativi; l’allineamento delle basi dati locali; il censimento continuo, comprensivo della toponomastica; i servizi anagrafici centralizzati per pubblici servizi; altri servizi e basi dati, nell’ottica di un’integrazione nazionale dei sistemi informativi di interesse pubblico.

Una volta attivato, ANPR garantirà il miglioramento dei servizi ai cittadini che, grazie all’anagrafe centralizzata, avranno semplificato il procedimento anagrafico di trasferimento di residenza da un comune ad un altro, in quanto la banca dati centralizzata consentirà ai comuni interessati di disporre immediatamente dei dati necessari alla conclusione della registrazione anagrafica. Inoltre, sarà la base per utilizzare servizi online “profilati” centralizzati, indispensabile in quanto il Comune di Vignola intende attivare il Progetto IO, l’app dei servizi pubblici.