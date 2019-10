Donna in travaglio soccorsa e scortata in ospedale da una pattuglia della polizia locale

E’ stata un’operazione del tutto inattesa e fuori territorio, ma con un lieto fine, quella che ha visto coinvolta ieri mattina una pattuglia della polizia locale del Corpo Unico dell’Unione Terre di Castelli. Mentre due agenti neo assunti si stavano recando a un corso di formazione presso la sede della polizia locale di Modena, verso le 9,10 in via Emilia Est sono stati fermati da un automobilista, bloccato nel traffico, che era in seria difficoltà perché stava accompagnando sua moglie a partorire. La donna, tra l’altro, era già in travaglio.

Gli uomini della polizia locale Terre di Castelli non ci hanno pensato due volte e hanno scortato l’auto della coppia fino al Policlinico, dove dopo pochi minuti è nato Leonardo.

Per questa operazione si è congratulata con il Corpo Unico dell’Unione Terre di Castelli anche la Polizia Locale Terre d’Acqua, che comprende i comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese.