Spacciatore arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione Bologna, coadiuvati dai colleghi della Stazione Bologna San Ruffillo e dai militari del 121° Reggimento Artiglieria Contraerea “Ravenna”, hanno arrestato un 21enne guineano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri sera in via Piero Maroncelli, zona nota per la presenza di spacciatori di sostanze stupefacenti tipo marijuana, hashih, cocaina, eroina e anche shaboo.

Questa volta, il giovane pusher è finito in manette perché è stato visto mentre tentava di piazzare dosi di marijuana, celandosi tra la folla del mercato settimanale di Piazza VIII Agosto che è situata di fronte. Sottoposto a una perquisizione personale, il 21enne, gravato da precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di una ventina di grammi di marijuana e 140 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, in particolare da 5 euro.

Durante le fasi dell’arresto, il 21enne ha tentato la fuga addentando il braccio di un Carabiniere, fortunatamente senza ferirlo. Gesto che ha aggravato la posizione del giovane che è stato rinchiuso in camera di sicurezza con l’ulteriore accusa di resistenza a un pubblico ufficiale. In sede di rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e lo spacciatore è stato condannato a 10 mesi di reclusione, 2.000 euro di multa e il Divieto di Dimora nella Citta Metropolitana di Bologna.