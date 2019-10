Don Carlo Lamecchi presenta il libro di poesie “Gocce di rugiada”

Domani pomeriggio, sabato 19 ottobre, alle ore 16.00, presso la Chiesa parrocchiale di Rometta a Sassuolo, verrà presentato il libro di poesie “Gocce di rugiada” di don Carlo Lamecchi con prefazione del Vescovo Emerito Mons. Luciano Monari che presenzierà all’evento assieme all’autore.

L’intero ricavato della vendita del libro per desiderio di don Carlo sarà devoluto alla Onlus CEFA che da 45 anni è impegnata in Africa e in America Latina per vincere la fame con metodi non assistenziali.

L’ingresso è libero