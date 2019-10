Al Mercato Albinelli completato lo spostamento dei banchi del pesce

Un ulteriore importante passo nel progetto di innovazione del Mercato Albinelli è stato portato a compimento: il trasferimento delle pescherie nei nuovi stalli completi di arredi in acciaio e vetro che soddisfano a pieno i regolamenti per la vendita del pesce e garantiscono l’idoneità del lavoro di preparazione.

Il Consorzio ha lavorato di comune accordo e in grande sintonia con l’Amministrazione comunale – ha spiegato Andrea Prandini, presidente del Consorzio mercato Albinelli – per raggiungere un importante risultato che rispetti le normative igienico-sanitarie, gli storici tavoli di marmo rosa di Verona e nel contempo soddisfi le aspettative di una clientela esigente. Le nuove pescherie hanno infatti ampliato la propria offerta, includendo piatti pronti di pesce da acquistare e cucinare a casa.

Contiamo di invitare presto i cittadini di Modena – ha proseguito Prandini – ad un’inaugurazione degna di questo nome delle pescherie, in modo anche da rassicurare tutti dell’importanza di questi spazi per la vita del Mercato stesso e per garantire un’offerta completa e innovativa di prodotti freschi di qualità.

Sono presto attese nuove entrate di operatori a riempire spazi al momento liberi, frutto del bando regionale in scadenza il 17 ottobre. Di prossima uscita anche il bando che riguarda le attività innovative, per l’assegnamento dell’ultima area disponibile. Si porterà così a cinque il numero degli spazi dedicati al consumo sul posto, raggiungendo la completezza del progetto partito alcuni anni or sono per l’innovazione dell’Albinelli.