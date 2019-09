E’ previsto per domani, venerdì 27 settembre, uno sciopero generale nazionale indetto dalle Associazioni Sindacali per tutti i comparti pubblici e privati, compresi Istruzione e Ricerca. Per la giornata di domani, quindi, sono possibili disagi causati dall’astensione dall’attività lavorativa in tutti i settori, comprese scuola ed università, di diverse categorie del lavoro privato e cooperativo.