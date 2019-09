Lavori strutturali nella Caserma dei Carabinieri di Spilamberto

A seguito di una serie di verifiche effettuate nelle settimane scorse, è emersa la necessità da parte dell’Agenzia del Demanio di eseguire alcuni interventi strutturali nella Caserma dei Carabinieri di Spilamberto. Questi interventi non sono compatibili però con le attività degli uffici. L’Arma dei Carabinieri quindi ha richiesto la disponibilità del Comune nel cercare una soluzione per il trasferimento temporaneo, per non rischiare di dover spostare gli uffici in un altro Comune creando un forte disagio agli spilambertesi.

Durante una riunione tenutasi con il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba, il Sindaco Costantini e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Pucciatti, il Sindaco ha dato la sua immediata disponibilità proponendo lo spostamento nell’edificio Ex CRV, all’ingresso del Centro Storico, per il tempo che sarà necessario per la sistemazione della Caserma.

La soluzione è stata valutata favorevolmente ed è stato avviato l’iter autorizzatorio presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.