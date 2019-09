Venerdì 6 settembre 2019 dalle ore 13 alle ore 19 il Centro specialistico odontoiatrico di via delle Ortolane 7/a sarà chiuso. Il restante orario settimanale e giornaliero resta invariato. Domani e sabato le urgenze odontoiatriche saranno prese in carico come al solito dalle ore 8 fino a esaurimento posti, non oltre le ore 12. Per le urgenze ortodontiche aperto sia domani che sabato dalle ore 8 alle ore 9. Ci scusiamo per il disagio.