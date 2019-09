Sport, al via il rifacimento del parquet del campo di gioco del palazzetto di via Guasco

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di rifacimento del parquet del palazzetto dello Sport di via Guasco decisi dell’Amministrazione comunale, in accordo con la Pallacanestro Reggiana, per migliorare la qualità del fondo del campo in vista dell’avvio del nuovo campionato. L’intervento, per un investimento di 25mila euro, durerà circa una settimana e si concluderà prima del 28 settembre, giorno in cui si disputerà la prima partita di basket.

Le opere riguarderanno nello specifico la posa di nuovo parquet, in sostituzione di quello logoro, nelle due aree sotto canestro, ovvero in quelle parti del campo di gioco maggiormente soggette a usura e quindi a possibili infortuni. Contestualmente verranno ridisegnate tutte le linee di gioco.

“Questa soluzione è stata valutata come la migliore in termini di costi-benefici e di fattibilità nei tempi rispetto alla possibile sovrapposizione di un pavimento temporaneo sul campo di gioco – dice l’assessore allo Sport Raffaella Curioni – Permetterà inoltre a tutte le discipline, pallavolo, calcio a 5 e pallacanestro, di continuare a giocare al meglio in via Guasco”.

Gli ulteriori interventi previsti per il palazzetto dello Sport, come la sostituzione della controsoffittatura dell’impianto e altri interventi che richiedono tempi di realizzazione lunghi e non compatibili con la ripresa del campionato, verranno svolti la prossima estate, per un importo di 500mila euro.