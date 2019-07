Hera, lavori sulla rete idrica: coinvolti vari comuni della Bassa Bolognese

Nella notte tra giovedì 1 agosto e venerdì 2 agosto 2019 (dalle ore 21.00 alle 6.30) Hera effettuerà dei lavori per la riparazione di una importante condotta idrica in via Saliceto nel territorio del Comune di Castel Maggiore.

A seguito di tali lavori nel periodo di tempo considerato si avrà la sospensione del servizio nei seguenti comuni:

Pieve di Cento

Galliera

San Pietro in Casale

Bentivoglio (capoluogo e frazioni)

Malalbergo (compreso Altedo)

Baricella

località Lovoleto (comune di Granarolo)

Nei Comuni di Sala Bolognese, Castello d’Argile, Argelato, San Giorgio di Piano e Minerbio invece si verificherà solamente una riduzione della pressione di erogazione, con probabile carenza idrica ai piani alti delle abitazioni.

Proprio per ridurre quanto più possibile i disagi, Hera ha programmato i lavori in orario notturno, quando le esigenze delle utenze coinvolte sono al minimo.

Hera, scusandosi per il disagio, invita i cittadini delle zone interessate sia dall’assenza del servizio che dalla riduzione della pressione a rifornirsi di acqua per le necessità primarie. Ad ogni modo, l’azienda assicura che, in caso i lavori si prolungassero oltre l’orario indicato, verranno portati sui diversi luoghi sacchetti di acqua potabile.

Al ripristino del servizio l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non è dannosa per la salute.

Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.