A Fiorano arriva e da Spezzano riparte la marcia ‘Restiamo Umani’

Il 30 luglio la marcia ‘Restiamo umani’ guidata da John Mpaliza, attvista per i diritti umani, arriverà da Sassuolo il prossimo 30 luglio in Piazza Ciro Menotti alle ore 18. Alla sera, incontro a Villa Pace con le associazioni che aderiscono all’evento. Il 31 luglio ripartirà da Casa Corsini, a Spezzano in direzione di Formigine alle ore 8.30.

L’assessore Luca Busani annuncia l’adesione alla marcia dell’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese: “In un momento storicamente così complesso, ci sembra doveroso sostenere e ospitare una tappa di un evento dalla valenza simbolica elevata: un tratto di strada tutto sommato breve diventerà la metafora del percorso che speriamo intraprenda in futuro non solo la nostra nazione, ma l’umanità intera, marciando compatti e sostenendosi reciprocamente all’insegna della pace, dell’uguaglianza e della solidarietà. La stessa amministrazione comunale parteciperà all’evento, perché valori fondanti come questi, che dovrebbero essere universalmente accettati, meritano l’esempio ancor più delle parole”.

John Mpaliza è partito da Trento lo scorso 20 giugno, Giornata Mondiale del Rifugiato e marcerà tutta l’estate per arrivare il 20 ottobre in piazza San Pietro a Roma, da Papa Francesco. Come ha scritto nel presentare la marcia: “Restiamo Umani era il motto di Vittorio Arrigoni, cittadino italiano e attivista per i diritti umani, rapito e ucciso a Gaza, in Palestina, nel 2011. Questo motto guiderà e caratterizzerà questa marcia e ne sarà il titolo: ’Restiamo Umani’, appunto. Si marcerà per gran parte dell’Italia, coinvolgendo più persone, associazioni, organizzazioni e reti possibili, locali o nazionali. Vuole essere uno strumento nonviolento con cui mandare un messaggio chiaro alla politica in generale ed in particolare a chi lucra sulle difficoltà e l’insicurezza dei più deboli: siamo tutti uguali, i diritti sono di tutti, abbattiamo i muri e costruiamo ponti, restiamo umani”.

Per condividere le informazioni sulla marcia è stato creato su Facebook l’evento: Marcia “Restiamo Umani” a Fiorano Modenese.